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روسيا تنفي تلقي طلب إرسال مراقبين للمشاركة في عملية استفتاء استقلال إقليم كردستان

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روسيا تنفي تلقي طلب إرسال مراقبين للمشاركة في عملية استفتاء استقلال إقليم كردستان روسيا تنفي تلقي طلب إرسال مراقبين للمشاركة في عملية استفتاء استقلال إقليم كردستان

مصراوي Masrawy

ميخائيل بوجدانوف

موسكو - (د ب ا):

نفي نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، أن تكون وزارة الخارجية الروسية قد تلقت طلبًا من إقليم كردستان العراق حول إرسال مراقبين للمشاركة في عملية الاستفتاء حول الاستقلال.

يشار إلى أن ممثل الحزب الديمقراطي لكردستان العراق في موسكو، خوشوي بابكر، قد صرح في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الإقليم يجري مباحثات مع موسكو، عبر وزارة الخارجية بشأن إرسال مراقبين من روسيا للمشاركة في مراقبة الاستفتاء، مؤكداً أن سلطات الإقليم طلبت من الأمم المتحدة توجيه مراقبي المنظمة للمشاركة في الاستفتاء.

كان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد صرح خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش عند زيارته للاقليم في شهر مارس الماضي، أن الإقليم سيجري استفتاء على الاستقلال قريبا لإطلاع العالم على إرادة الشعب الكردستاني وحقه في تقرير مصيره

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