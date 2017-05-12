استقبال حار لأحمد عز وظهور المنتصر بالله.. أبرز لقطات مهرجان «الأوائل»

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انطلقت أمس الخميس أولى فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "الأوائل" الذى أقامته نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح على خشبة مسرح النهار، بحضور عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان أحمد عز اللذين قاما بتكريم عدد من النجوم وتسليمهم شهادات التقدير.

ونرصد أبرز اللقطات التى جاءت بالحفل خلال التقرير التالى..

ظهور نادر لـ"المنتصر بالله"

كُرم الفنان المنتصر بالله في مهرجان "الأوائل" وسط كوكبة كبيرة من نجوم المسرح في الوطن العربي، في ظهور يعتبر الأول من نوعه بعد غياب طويل عن الإعلام بسبب مرضه.

أشرف زكي ينعي الراحل مظهر أبو النجا

حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على نعي الفنان الراحل مظهر أبوالنجا، قائلًا: "الموت يخطف مظهر أبو النجا منذ أيام قليلة، والتى كان من المفترض تكريمه بمهرجان النخب المسرحية".

بوسي شلبي تتألق بفستان "أسود"

قدمت الإعلامية بوسي شلبي حفل "الأوائل" ولفتت الانظار بفستان أسود أضاف لإطلالتها البساطة والجاذبية.

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ظهور القلعاوي

كان من ضمن المكرمين أيضًا الفنان الكبير محمود القلعاوي، وذلك في أول ظهور له بعد غياب دام سنوات عن عدسات الكاميرات.

استقبال حار لـ"أحمد عز"

كان الفنان أحمد عز أبرز حضور المهرجان حيث استقبلته فرقة الآلات للفنون الشعبية بالترحيب والتقاط الصور التذكارية معه، كما عبرت الفرقة عن سعادتها بحضوره وقاموا بالغناء له فور ظهوره بالمسرح.

يذكر أن ظهور عز يعد الأول بعد تصريحه الأخير أمام محكمة الأسرة الذي نفى فيه علاقته بزينة، قائلًا: "قسمًا بالله العظيم لم أتزوج زينة لا رسميًّا ولا عرفيًّا حتى تطلب الخلع".

يذكر أن مهرجان "الأوائل" كرم كوكبة كبيرة من نجوم المسرح في الوطن العربي، وعلى رأسهم الفنان محمود القلعاوي، والفنانة مشيرة إسماعيل، وفتحية طنطاوي، والفنان الكبير المنتصر بالله، وفادية عكاشة، وأسامة عباس، ونجاة علي، وهناء الشوربجي، وفاروق فلوكس، ومحمد فريد.