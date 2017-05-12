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طاهر يطمئن على أحوال فريق الكرة قبل مواجهة زاناكو

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طاهر يطمئن على أحوال فريق الكرة قبل مواجهة زاناكو طاهر يطمئن على أحوال فريق الكرة قبل مواجهة زاناكو

التحرير

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أجرى المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، اتصالا هاتفيا باللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي، من أجل الاطمئنان على أحوال فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة زاناكو الزامبي، المقرر لها غدا السبت على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص طاهر على معرفة أحوال الفريق من شمس الذي يرافق الفريق في الإسكندرية، ومعرفة آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة، كما طلب طاهر من شمس نقل تحياته للفريق وثقته الكبيرة في قدرتهم على تحقيق إنطلاقه جيدة بالبطولة الإفريقية.

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كما تلقى المدير التنفيذي للأهلي اتصالين هاتفيين من كامل زاهر أمين الصندوق، وعماد وحيد، عضو مجلس الإدارة، للإطمئنان على أحوال الفريق والترتيبات الأخيرة قبل المباراة.

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التحرير

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