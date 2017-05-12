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الإسكان: بيع 15 محلاً تجاريا بالقرى السياحية.. و14 أخرين بمدينة طيبة الجديدة

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الإسكان: بيع 15 محلاً تجاريا بالقرى السياحية.. و14 أخرين بمدينة طيبة الجديدة الإسكان: بيع 15 محلاً تجاريا بالقرى السياحية.. و14 أخرين بمدينة طيبة الجديدة

مصراوي Masrawy

مدينة طيبة الجديدة

 القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الإسكان أنه سيتم بيع 15 محلاً تجارياً بالمزاد العلني بعدد من القرى السياحية و14 محلاً بالإسكان الاجتماعي والعائلي بمدينة طيبة الجديدة.

وقال المهندس حاتم محمود حسن، رئيس جهاز القرى السياحية إنه سيتم بيع 15 محلاً تجارية بأنشطة مختلفة، بمساحات تتراوح بين 26 م2 و124 م2، بقري: مركز مارينا العلمين، ومراقيا الشمالية، وماربيلا، وكازابيانكا، وذلك بالمزاد العلني.

بدوره، قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة: إنه سيتم بيع 4 محال تجارية، بالحي الثالث بمنطقة الإسكان العائلى 150 م، و5 محال تجارية، وصيدلية بالإسكان الاجتماعى بالمجاورة الأولي، و5 محال تجارية، وصيدلية بالإسكان الاجتماعي بالمجاورة الثانية، بالمدينة، بمساحات تتراوح بين 21 م2 و36 م2، وذلك بالمزاد العلنى.

من جهته، أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن طرح 14 كشكاً جاهزاً للخدمات الترفيهية بمنطقة الشاطئ، و4 منافذ جاهزة لزوار المصيف بطريق الكورنيش بمنطقة الشاطئ بالمدينة، لمدة موسم صيفي واحد بمقابل الانتفاع فى مزاد علني.

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