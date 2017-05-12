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محافظ الأقصر: تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز استعدادًا لرمضان

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محافظ الأقصر: تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز استعدادًا لرمضان محافظ الأقصر: تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز استعدادًا لرمضان

مصراوي Masrawy

محمد بدر، محافظ الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

أمر محمد بدر، محافظ الأقصر، بتكثيف حملات التفتيش علي الأسواق والمخابز بالتنسيق مع مباحث والطب البيطري؛ لضمان توفر السلع الاستهلاكية دون زيادة في الأسعار وتوفير جميع المنتجات التموينية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وطالب المحافظ بإحكام الرقابة على منافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز، وتنظيم مواعيد عمل المخابز بما يتناسب مع الشهر الكريم، مع التأكد من توافر الخبز في مواعيد الذروة قبل وبعد الإفطار.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والشئون الصحية، لتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري، وشن الحملات المشتركة والمستمرة على الأسواق والمخابز لفحص المعروض السلعي من المواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ حفاظًا على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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