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طائرة "ترامب" كادت أن تنفجر في الجو.. تعرف على السبب

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طائرة "ترامب" كادت أن تنفجر في الجو.. تعرف على السبب طائرة "ترامب" كادت أن تنفجر في الجو.. تعرف على السبب

مصراوي Masrawy

طائرة "" كادت أن تنفجر في الجو.. تعرف على ال

كتب - هشام عواض:

ذكرت "CNN"، أن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كادت أن تنفجر في الجو.

وأشارت الشبكة، إلى أن أحد طائرتي "بيونج في سي 25" الرئاسيتين، التي يتنقل بواسطتهما الرئيس الأمريكي، أصيبت بعطل ميكانيكي كاد أن يجعلها تشتعل وتنفجر.

وأوضحت أن الخلل التقني يرتكز على أنظمة الأوكسجين الخاصة بها، كاد أن يتسبب في اشتعالها.

وكانت قد خضعت الطائرة للصيانة في مصنع بوينج في "سان أنطونيو" بولاية تكساس الأمريكية، في الفترة من 1 إلى 10 أبريل عام 2016.

وتفتح السلطات الفيدرالية التحقيق في طريقة صيانة الطائرة الرئاسية، التي تكلفت صيانتها نحو 4 ملايين دولار أمريكي.

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