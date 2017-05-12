توتنهام يسطير على جوائز شهر أبريل في «البريميرليج»

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حصل اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أبريل، وذلك بعدما سجل 5 أهداف وصنع هدفا آخر رفقة توتنهام خلال ذلك الشهر.

وبدوره حصل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، على جائزة مدرب في الشهر، بعدما قاد السبيرز إلى تحقيق 6 انتصارات دون أن يتعرض فريقه لأي خسارة أو أي تعادل ونافس بقوة على لقب مع تشيلسي حتى تعرض لهزيمة قاسية في بداية الشهر الجاري أمام وست هام قلصت من حظوظ الفريق في الظفر باللقب.

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وأخيرا حصل اللاعب الإسباني بيدرو على جائزة أفضل هدف في الشهر، وذلك عن الهدف الذي سجله في شباك إيفرتون من صاروخية من خارج المنطقة على ملعب جوديسون بارك في المباراة التي انتهت بفوز البلوز بثلاثية نظيفة.