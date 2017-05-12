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فينجر: أرسنال يمتلك الفرصة لإنهاء الموسم بين الأربعة الكبار

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فينجر: أرسنال يمتلك الفرصة لإنهاء الموسم بين الأربعة الكبار فينجر: أرسنال يمتلك الفرصة لإنهاء الموسم بين الأربعة الكبار

التحرير

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أكد المدرب الفرنسي أرسين فينجر، على امتلاك أرسنال القوة للمنافسة على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري، وذلك قبل مواجهة ستوك سيتي غدا خارج ميدانه ضمن مباريات الجولة رقم 37 في الدوري الإنجليزي.

ونجح المدفعجية في الفوز على ساوثهامبتون يوم الأربعاء الماضي بثنائية نظيفة، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، وقبل 3 مباريات على نهاية الموسم، ولم يتمكن فينجر من الفوز على ستوك سيتي خارج ملعبه سوى مرة واحدة فقط في 10 زيارات سابقة ويعاني من غياب كل من كوشيليني وتشامبرلين لقب المواجهة المرتقبة.

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وأوضح فينجر أنه ينبغي على اللاعبين إظهار كل ما لديهم واللعب من أجل الانتصار فقط، مطالبا اللاعبين بضرورة التركيز على طريقة لعبهم الخاصة وعلى روح الفريق والقتال على كل كرة، مشيرا إلى أنه يحتاج أن يتعافى جميع اللاعبين حتى يختار الأكثر جاهزية لمباراة الغد.

وعن الإصابات التي يعاني منها الفريق، أكد المدرب الفرنسي على أن سيعتمد على هيكتور بيليرين في حال لم يتعافي تشامبرلين من إصابته، مشيدا بالصلابة الذهنية التي يتمتع بها بعد عودته بقوة من الإصابة التي عاني منها إلى جانب قدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

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التحرير

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