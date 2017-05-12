في عيد ميلاده الـ29.. «الظهير العصري» من الفقر المدقع إلى «الملكي»

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يحتفل - اليوم الجمعة - لاعب نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرازيلي، مارسيلو فييرا دا سيلفا جونيور، بعيد ميلاده الـ29، حيث وُلد "مارسيلو" في 12 مايو 1988، في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

بدأ مارسيلو ممارسة كرة القدم كلاعب صالات في سن الثامنة، حتى بلغ 13 عامًا، ووقتها بدأ الحديث عنه في نادي فلومينيزي البرازيلي، وكان مارسيلو قد نشأ في منطقة فقيرة جدًا، وقرر ترك الكرة، لكن النادي كان يريده بشدة، وعامله كنجم، حيث لعب معه بدايةً من عام 2005، واستمر في صفوفه حتى عام 2007، وشارك في 38 مباراة، وسجل 6 أهداف.

وفي عام 2007 انتقل مارسيلو إلى ريال مدريد، في عهد الرئيس رامون كالديرون، الذي قال عنه "إنه تعاقد مهم سوف ينعش الفريق بطاقة الشباب، إنه ضمن خطة مستقبلية لإضافة العديد من العناصر الشابة للتشكيلة مستقبلًا، ونحن سعداء أنه اختارنا بالرغم من أن نصف أوروبا كانت تريده"، وكان العديد من المتابعين وقتها يعدونه خليفة روبيرتو كارلوس.

وسجل مارسيلو أول ظهور له مع ريال مدريد، في 7 يناير 2007 حيث دخل بديلاً في مباراة ديبورتيفو لاكورونيا، التي انتهت بفوز الريال 2-0، وسجل الظهير الأيسر أول ظهور له كأساسي بقميص النادي الملكي في 14 أبريل 2007، بعد إعطائه الفرصة من المدرب فابيو كابيلو، في اللقاء الذي خسره الريال 2-1 أمام راسينج سانتاندير.

وفي إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2010 - 2011 لعب مارسيلو مباراة للتاريخ أمام ليون، حيث ظهر بأداء مبهر، بين صلابة في الدفاع، واختراقات رائعة في الهجوم، وأحرز أول هدف في تاريخه بدوري الأبطال، كما صنع هدفًا لزميله كريم بنزيما، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-0 لصالح الريال، بعد التعادل بهدف لمثله في الذهاب، وحصل الظهير البرازيلي على لقب رجل المباراة، بعد أن لعب دورًا كبيرًا في تأهل فريقه لدور الـ8 من البطولة، للمرة الأولى منذ عام 2004.

وفي عام 2008، تزوج مارسيلو صديقته "كلاريس ألفيس"، وفي 24 سبتمبر 2009، أنجبا طفلهما الأول "أنزو جاتوسو ألفيس فييرا"، وفي 26 يوليو 2011 حصل مارسيلو على الجنسية الإسبانية، بعدما أجرى مراسم القسم بدستور البلاد رسمياً، ليعطي النادي الملكي أحقية التعاقد مع لاعبين آخرين من خارج الاتحاد الأوروبي.

أبرز ما قيل عن «مارسيلو»:

- قال عنه مارادونا "إنه ثالث أفضل لاعب في الدوري الإسباني بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

- أطلق عليه باولو مالديني لقب "الظهير العصري".

- قال عنه روبيرتو كارلوس إنه "خليفته" و"أفضل ظهير أيسر بالعالم"، مضيفًا "مارسيلو لديه القدرة على التحكم بالكرة أكثر مني".

بطولات مارسيلو

مع فلومينيزي:

- شارك في 30 مباراة مسجلآ 6 أهداف.

- بطولة الدوري البرازيلي 2005.

- كأس البرازيل 2005.

مع ريال مدريد:

- شارك في 405 مباراة، وسجل 28 هدفًا حتى الآن.

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- الدوري الإسباني:- 2006-07 ، 2007-08 ، 2011-12.

- كأس ملك إسبانيا:- 2010-11 ، 2013-14.

- كأس السوبر الإسباني:- 2008، 2012.

- دوري أبطال أوروبا:- 2013-14 ، 2015–16.

- كأس السوبر الأوروبي:- 2014، 2016.

- كأس العالم للأندية:- 2014، 2016.

مع المنتخب البرازيلي:

- الميدالية البرونزية بأولمبياد بكين 2008.

- الميدالية الفضية بأولمبياد لندن 2012.

- كأس القارات 2013.

- الميدالية الفضية في كأس العالم تحت 17 سنة.

الإنجازات الفردية

- اختير ضمن فريق بطولة الدوري البرازيلي الممتاز في عام 2006.

- اختير ضمن فريق الاتحاد الأوروبي في عام 2011.

- اختير مرتين ضمن تشكيل أفضل 11 لاعبًا في العالم، في عامي 2012، 2015.

- اختير ضمن "فريق الأحلام" بكأس العالم 2014.