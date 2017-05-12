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بالصور.. بريطانية عمرها 37 عامًا وأنجبت 10 أطفال

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مصراوي Masrawy

بريطانية عمرها 37 عامًا وأنجبت 10 أطفالبريطانية عمرها 37 عامًا وأنجبت 10 أطفال

بريطانية عمرها 37 عامًا وأنجبت 10 أطفالبريطانية عمرها 37 عامًا وأنجبت 10 أطفال

بريطانية عمرها 37 عامًا وأنجبت 10 أطفالبريطانية عمرها 37 عامًا وأنجبت 10 أطفال

بريطانية عمرها 37 عامًا وأنجبت 10 أطفالبريطانية عمرها 37 عامًا وأنجبت 10 أطفال

كتبت - أسماء حمدي:

أصبحت السيدة، ألكسيس بريت، حديث الصحافة البريطانية بعد حملها بطفلها العاشر بعد إنجابها 9 ذكور.

وذكرت صحيفة " the sun" البريطانية، أن الأم البالغة من العمر 37 عامًا، وزوجها ديفيد البالغ 42 عامًا، هما أول زوجين في بريطانيا ينجبان 10 ذكور على التوالي.

وتستهلك الأسرة البريطانية نحو 84 عبوة حليب أسبوعيًا، هذا وأنجبت، بريت، طفلًا ذكرًا كل عامين على مدى السنوات الـ 15 الماضية.

وذكرت السيدة بريت أنها لا تعتزم تشكيل فريق كرة قدم من أولادها، وذلك لأنها تنوي إجراء عملية تعقيم بعد ولادة طفلها العاشر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكانت الأم البريطانية لـ 10 ذكور، تعمل مضيفة في السكك الحديدية عندما التقت قائد القطار، ديفيد، العام 1998، حيث أنجبا بعد 3 سنوات طفلهما الأول، كامبل وعمره الآن 15 عامًا.

وبعد 8 أشهر، تزوجت بريت من ديفيد، وسرعان ما أنجبا ابنهما الثاني، هاريسون 13 عامًا، لتكتمل السلسلة وتصبح بريت حاملًا بطفلها الـ 10 حاليًا.

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