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بعد توقعات بموجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن الدرجات التفصيلية لطقس السبت

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بعد توقعات بموجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن الدرجات التفصيلية لطقس السبت بعد توقعات بموجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن الدرجات التفصيلية لطقس السبت

مصراوي Masrawy

درجات الحرارة

كتبت - مادي غيث

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا السبت سيشهد ارتفاعًا تدريجياً في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة وحتي شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، إن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على مناطق متفرقة من القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

الصُغرى العُظمى

القاهرة 19 35

الإسكندرية 18 29

مطروح 17 27

بورسعيد 20 27

دمياط 19 27

بلطيم 18 29

الإسماعيلية 17 36

السويس 17 36

العريش 14 28

نخل 13 32

طابا 19 33

الطور 20 32

مرسى علم 25 37

الغردقة 24 36

شرم الشيخ 25 37

رفح 13 27

كاترين 14 31

سيوة 19 37

المنيا 18 37

الفيوم 18 36

رأس سدر 19 35

أبوسمبل 24 39

وسط الدلتا 18 34

أسيوط 19 38

سوهاج 21 39

الأقصر 22 40

اسوان 24 41

شلاتين 24 36

حلايب 25 34

الوادي الجديد 20 38

قنا 21 39

نويبع 23 37​

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