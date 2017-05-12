الحكومة تدعو المواطنين لتحديث بيانات بطاقات التموين

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أعلن مجلس الوزراء إنه في إطار حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وايصال الدعم لمستحقيه وضمان الاستفادة منه على النحو الأمثل، تجدد الحكومة دعوتها للمواطنين الذين تحتاج بطاقاتهم التموينية لتحديث بياناتها، بسرعة التوجه لمكاتب التموين والبريد على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الموقع الإلكتروني (www.tamwin.com.eg) وذلك لتحديث بياناتهم قبل 30 يونيو المقبل.

وأكدت الحكومة ، اليوم الجمعة ، على عدم صحة الشائعات التي تقول بأن المواطنين الذين تحتاج بطاقاتهم إلى تحديث لن يحصلوا على مخصصاتهم التموينية الخاصة بشهر رمضان المعظم.

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وتناشد الحكومة المواطنين استمرار التعاون من أجل دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم، من خلال الإسراع في تحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية، بما يخدم الفئات المستحقة لخدمات تلك المنظومة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عملية تحديث البيانات ستشمل حوالي 19 مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تحتاج بياناتهم إلى تحديث.