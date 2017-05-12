فيديو| خبير عسكري: التدريب «رعد 27» يثقل مهارات الجنود

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قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن حضور القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، البيان العملي بالذخيرة الحية لعناصر المدفعية على المستويات المختلفة، بالمنطقة الغربية العسكرية، «رعد 27»، جاء في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات الجيش، مشيرًا إلى أن التدريب لا ينقطع في القوات المسلحة ضمن خطة متكاملة.

أضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، عبر فضائية «دريم»: «التدريب بالذخيرة الحية منتهى الأهمية، ويُثقل مهارات وخبرات المقاتل ويجعله أكثر استعدادًا»، لافتًا إلى أن حضور عدد من شيوخ وعواقل المنطقة الغربية يؤكد على التلاحم ما بين القوات المسلحة والشعب، مستكملًا: «الاطمئان يتأصل بداخل من شهدوا هذه التدريبات تجاه الجيش، ولا ننكر الحرب النفسية الموجهة ضد المواطنين، وهذا التلاحم يقضي على هذه الحرب تمامًا».

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أكد أن «مكافحة الإرهاب مستمرة، وتعتمد على معلومات دقيقة وسريعة، وهذه السمة رئيسية للعمليات الاستباقية، وبطولات أهالي سيناء كبيرة في هذا الصدد، ولدينا دقة لضرب الأهداف عالية جدًا دون المساس بالمواطنين هناك».