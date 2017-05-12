مميش يوافق على توقيع اتفاقية مع تحالف صيني لتطوير ميناء السخنة

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وافق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين المنطقة والتحالف الصينى المكون من مؤسسة التمويل الصينية الإفريقية وبنك التنمية الصينى وميناء تشينداو الصينى، وذلك لتطوير ميناء السخنة لتتناسب مع متطلبات التنمية بالمنطقة الاقتصادية وأحجام الأعمال المقامة بالموانئ.

وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن هناك وفداً ممثلاً للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرأسه اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة يشارم بالمؤتمر الدولى "طريق الحرير: التعاون من أجل الرخاء المشترك" والمنعقد فى بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية خلال يومى 14 و15 من الشهر الجارى، حيث تمثل المنطقة دوراً هاما فى نقطة التمركز والربط بين الصين والقارة الإفريقية.

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وأشار مميش، إلى أن الاتفاقية بين البلدين تأتى فى إطار موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على انضمام مصر لشبكة طريق الحرير خلال لقائه والرئيس الصينى شى جين بينج فى يناير الماضى بالقاهرة، وأنها أحد أولويات واهتمامات القيادة السياسية المصرية والصينية بتدعيم أواصر التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات عديدة أهمها التبادل التجارى والنقل والبنية التحتية، لافتاً إلى أهمية هذا المؤتمر الدولى لبحث السبل الكفيلة بمعالجة المشاكل التى تواجه الاقتصاديات العالمية والإقليمية.



وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشاركة المنطقة فى هذا المنتدى العالمى وتوقيع اتفاقية التعاون من شأنه المساهمة فى تنمية موانئ المنطقة، وجعل مصر مركزاً استراتيجياً واقتصادياً مهماً فى المنطقة والعالم، من شأنه ينعكس على فتح الطريق لشراكات وتحالفات اقتصادية مهمة تجعلها دولة محورية وفاعلة فى التجارة الدولية ومعبراً لمرور حركة التجارة من التنين الصينى لمختلف دول العالم، مؤكداً أن مصر مهيأة لاستقبال الاستثمارات العالمية التى سيتم ضخها فى طريق الحرير، ومن ثم تحويل منطقة السخنة لتكون مركزاً لوجيستياً تجارياً لربط المنطقة والعالم شرقاً وغرباً وكذلك منطقة الشرق الأوسط.