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الزراعة: توفير 31% من احتياجات الأسمدة بالمحافظات

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الزراعة: توفير 31% من احتياجات الأسمدة بالمحافظات الزراعة: توفير 31% من احتياجات الأسمدة بالمحافظات

التحرير

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تلقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، والخاص بالمرور على محافظات القاهرة والدقهلية ودمياط، لمتابعة موقف الأسمدة بتلك المحافظات والوقوف على مدى توافرها ووصولها إلى المزارعين.

واشتمل تقرير المتابعة المرور على 6 جمعيات تعاونية زراعية بالمحافظات الثلاث، فضلًا عن مركز إرشادي بمحافظة القليوبية، ومنفذ لتوزيع المخصبات الزراعية والتابع لصندوق الموازنة الزراعية، كذلك زيارة مصنع موبكو للأسمدة.

وكشف نائب وزير الزراعة في تقريره عن موقف حصص الأسمدة بالمحافظات الثلاث، حيث بلغ إجمالي الزمام المقنن بمحافظة القليوبية نحو 161 ألفا و23 فدانا، بينما تبلغ احتياجاتها من الأسمدة نحو 48 ألفا و286 طنا، وبلغت كمية الأسمدة التي تم توفيرها حتى الآن في الجمعيات نحو 14 ألفا و821 طنا، وتمثل نحو 31% من جملة الاحتياجات، حيث تستمر عمليات الشحن حتى نهاية الموسم، بينما بلغ إجمالي الزمام المقنن بمحافظة الدقهلية نحو 643 ألفا و588 فدانا، بينما تبلغ احتياجاتها من الأسمدة نحو 138 ألفا و342 طنا، وبلغت كمية الأسمدة التي تم توفيرها حتى الآن في الجمعيات نحو 64 ألفا و36 طنا، ما يمثل نحو 46% من جملة الاحتياجات، وتتوالى عمليات الشحن لتغطية الاحتياجات حتى نهاية الموسم.

وحسب التقرير بلغ إجمالي الزمام بمحافظة دمياط نحو 113 ألفا و810 أفدنة، وتبلغ جملة الاحتياجات من الأسمدة نحو 24 ألفا و488 طنا، تم توفير نحو 7 آلاف و508 أطنان منها حتى الآن، أي بما يمثل نحو 31% من جملة الاحتياجات، مع استمرار عمليات الشحن لتغطية كل احتياجات المزارعين.

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وقال نائب وزير الزراعة إنه تم التأكيد خلال جولته المرورية على أهمية مشروع كارت الفلاح، بما يعود بالنفع على المزارع ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا استكمال مراحل تنفيذ المشروع بهدف إنهاء المرحلة الأولى في موعدها قبل نهاية يونيو المقبل.

وأكد الحداد أنه تم التركيز على أهمية الحفاظ على الأرض الزراعية وحمايتها من التعديات عليها، حيث قد تصل معاقبة المخالف بسحب المساحة المتعدى عليها لصالح مشروعات النفع العام.

من جهته، أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة مواصلة حملات المرور والمتابعة على جميع المحافظات، والتواصل مع المزارعين، لافتًا إلى التشديد على كل مديري المديريات والإدارات والوحدات الزراعية بالمحافظات المختلفة بالنزول إلى المزارعين والاستماع إلى المشكلات التي تواجههم ورصدها على أرض الواقع والعمل على حلها فورًا.

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التحرير

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