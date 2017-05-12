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محافظ سوهاج: «لدينا مشروعات لتنمية الصعيد.. وننفذ ما وعد به الرئيس»

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محافظ سوهاج: «لدينا مشروعات لتنمية الصعيد.. وننفذ ما وعد به الرئيس» محافظ سوهاج: «لدينا مشروعات لتنمية الصعيد.. وننفذ ما وعد به الرئيس»

التحرير

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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن المحافظة تستعد لاستقبال الرئيس عبد الفتاح ، خلال أيام، لافتتاح مشروعات تنموية ضمن خطة التنمية الشاملة للصعيد.

أضاف عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، عبر فضائية «on live»، صباح الجمعة، أن «المحافظة تُنفذ مشروعات كثيرة لتنمية الصعيد، منها المكتمل والغير مكتمل، بتكلفة تصل حتى الآن إلى 10 مليار و389 مليون جنيه في سوهاج فقط».

أشار إلى أن السيسي، سيشهد افتتاح محور جرجا - دار السلام، بطول 10 كليو متر، منوهًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية كبيرة تخدم أهالي سوهاج، موضحًا أنه يربط ما بين غرب وشرق المحافظة.

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تابع: «مشروعات كثيرة لتنمية الصعيد وننفذ ما وعد به الرئيس على الوجه الأكمل، وتم افتتاح 5 محطات مياه عملاقة، ما يؤكد على اهتمامه للغاية بحدوث تنمية حقيقية في الصعيد».

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التحرير

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