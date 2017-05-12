بالصور.. سيارات "الضباب" تكافح الباعوض في قرى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شن حى العامرية ثان فى الإسكندرية حملة مكبرة للتطهير ومكافحة البعوض على مدار الثلاثة أيام الماضية، وذلك حفاظا على صحة المواطنين لكون الباعوض من الحشرات الناقلة للأمراض.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد عثمان، رئيس حي العامرية ثان، إن سيارات الرش بماكينة "الضباب" تواصل عملها يوميا لمكافحة البعوض مع آخر ضوء للشمس، مشيرا إلى أن تلك الفترة يزداد فيها "الباعوض".

وأضاف رئيس الحى، فى تصريح له الجمعة، إن حملة مكافحة البعوض تستهدف القرى والنجوع ومنها قرى "عرابى، الناصرية الجديدة، السفن والكابلات، إبراهيم صالح" وغيرها.

يشار إلى أن حى العامرية ثان كان قد قام بتوزيع المبيدات على المواطنين بقرى "اليمن والصاعدة والبصرة ومساكن الناصرية"، فى إطار خطة لمكافحة القوارض والفئران.