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الجيش السوري يستعيد السيطرة على طريق دمشق- حلب من قبضة "داعش"

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الجيش السوري يستعيد السيطرة على طريق دمشق- حلب من قبضة "داعش" الجيش السوري يستعيد السيطرة على طريق دمشق- حلب من قبضة "داعش"

مصراوي Masrawy

الجيش السوري - ارشيفية

دمشق - (د ب أ):

استعاد الجيش السوري والقوات الموالية له، اليوم الجمعة، جميع النقاط التي هاجمها مسلحو تنظيم "داعش" على طريق دمشق- حلب في ريف حماة الشمالي الشرقي .

وقال مصدر عسكري سوري، إن "الجيش السوري والقوات الرديفة، وبتغطية جوية من المروحيات الروسية، استعاد اليوم جميع النقاط التي هاجمها عناصر تنظيم داعش والواقعة بين قرية الشيخ هلال حوالي 70 كيلومترا شمال شرق حماة وبلدة خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي ".

وأكد المصدر، أن تنظيم "داعش" شن عند الساعة الرابعة فجرًا هجومًا من منطقة عقيربات في ريف حماة الشمالي الشرقي على تلك النقاط واستمرت المعارك لمدة أربعة ساعات قتل خلالها 15 عنصر من تنظيم "داعش"، وتم تدمير عربة عسكرية من نوع "بي إم بي" وتدمير أربع سيارات دفع رباعي، فيما قتل ضابط في الجيش السوري وأصيب 14 عنصرًا من الجيش تم نقلهم إلى مشافي مدينة حلب وتم فتح الطريق، الذي قطع لمدة ست ساعات.

ويسيطر تنظيم "داعش" على مناطق واسعة من البادية السورية والتي تشكل مركز مواصلات بين محافظات الرقة وحمص وحماة وريف حلب، حيث يتعرض طريق حلب - دمشق لهجوم متكرر من عناصر التنظيم.

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