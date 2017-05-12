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التشكيل المتوقع للزمالك أمام كابس يونايتد

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام كابس يونايتد التشكيل المتوقع للزمالك أمام كابس يونايتد

التحرير

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يستضيف نادي نظيره كابس يونايتد الزيمبابوي، اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ9 مساءً، بملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المحموعة الثانية، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيمي بقيادة الإيفواري دينيس ديمبلي ويعاونه عيسى يايا من تشاد واشومو هرمان من كوت ديفوار والحكم الرابع الإيفواري ورولاند دانون. 

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة مرمى: أحمد الشناوي.

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خط دفاع: محمد ناصف – علي جبر – محمود الونش – أسامة إبراهيم.

خط وسط: طارق حامد – معروف يوسف – شيكابالا - أحمد رفعت – ستانلي.

خط هجوم: باسم مرسي.

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التحرير

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