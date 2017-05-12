الزمالك يخشى مفاجآت كابس في دوري الأبطال

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يستضيف نادي الزمالك نظيره كابس يونايتد الزيمبابوي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ9 مساءً، بملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيمي بقيادة الإيفواري دينيس ديمبلي ويعاونه عيسى يايا من تشاد واشومو هرمان من كوت ديفوار والحكم الرابع الإيفواري ورولاند دانون.

وتعد هذه هي النسخة الأولى للبطولة، التي تقام فيها مرحلة المجموعات من دور الستة عشر، بعدما كانت تجرى في السابق بدور الثمانية، بناء على التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) على نظام المسابقة العام الماضي.

وتم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة لهذا الدور إلى أربع مجموعات، بواقع أربع فرق في كل مجموعة، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منها لدور الثمانية الذي سيجرى بنظام خروج المهزوم بعد مباراتي ذهاب وإياب، ويستمر هذا النظام، حتى الدور النهائي للبطولة.

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ويتطلع الفارس الأبيض بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، لاستعادة بريقه مرة أخرى داخل الملاعب الإفريقية، والعودة إلى منصة التتويج من جديد، بعدما توج صن داونز الجنوب إفريقي بلقب المسابقة في نسختها الأخيرة.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره الغاضبة التي شعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب نتائج الفريق الباهتة في الموسم الحالي للدوري المحلي، ليفقد حظوظه في التتويج باللقب رسميا، حيث يقبع في المركز الثالث في جدول المسابقة بفارق 23 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي الأهلي (المتصدر)، قبل ست مراحل على انتهاء البطولة.

من جانبه يدخل فريق كابس يونايتد الزيمبابوى اللقاء بطموحات كبيرة، ويسعى لتحقيق مفاجأة والتغلب على الزمالك فى ملعبه بعدما نجح فى الصعود لهذا الدور على حساب العملاق الكونغولى مازيمبى، عقب التعادل معه فى ملعبه بهدف مقابل هدف والتعادل سلبيا فى الإياب بزيمبابوى.

وتم الاتفاق على أن يرتدي فريق كابس يونايتد، الطاقم الأخضر الكامل، على أن يرتدي حارس مرمى الفريق الزي الأصفر، وسيكون قميص التدريب في فترة الإحماء هو البنفسجي، فيما سيرتدي الزمالك، الطاقم الأبيض الخاص به بالكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأسود، وسيكون قميص الإحماء باللون البني وعليه شعار "كاف".