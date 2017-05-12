الحكومة تدعو المواطنين مجدداً لتحديث بيانات بطاقات التموين قبل 30 يونيو

كتب - محمد غايات:

جددت الحكومة دعوتها للمواطنين الذين تحتاج بطاقاتهم التموينية لتحديث بياناتها، بسرعة التوجه لمكاتب التموين والبريد على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الموقع الإلكتروني (www.tamwin.com.eg) وذلك لتحديث بياناتهم قبل 30 يونيو المقبل.

ونفت الحكومة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن بأن المواطنين الذين تحتاج بطاقاتهم إلى تحديث لن يحصلوا على مخصصاتهم التموينية الخاصة بشهر رمضان.

وقال مجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، إن "هذا التحديث يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وايصال الدعم لمستحقيه وضمان الاستفادة منه على النحو الأمثل".

وناشد المجلس، المواطنين باستمرار التعاون من أجل دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم، من خلال الإسراع في تحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية، بما يخدم الفئات المستحقة لخدمات تلك المنظومة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عملية تحديث البيانات ستشمل حوالي 19 مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تحتاج بياناتهم إلى تحديث.​