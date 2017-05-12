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رسميًا.. برمنجهام يمدد عقده مع ريدناب

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رسميًا.. برمنجهام يمدد عقده مع ريدناب رسميًا.. برمنجهام يمدد عقده مع ريدناب

التحرير

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أعلن نادي برمنجهام سيتي، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، عن تجديد عقده مع هاري ريدناب، المدير الفني للفريق لمدة موسم واحد، وذلك حسبما أفاد النادي اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر". 

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وكان ريدناب عُين مديرًا فنيًا للفريق، في وقت سابق من الموسم، بعد أن استقال جيانفرانكو زولا، اللاعب السابق لمنتخب إيطاليا، من منصبه كمدرب للفريق برمنجهام، بعد سلسلة من النتائج السيئة وكان يقبع في المركز 20 بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثالثة. 

إلا أن ريدناب استطاع أن يحافظ على الفريق وقدم أداءً رائعًا معهم ليحقق المركز التاسع عشر برصيد 53 نقطة، ليبقى برمنجهام سيتي في دوري الدرجة الثانية. 

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التحرير

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