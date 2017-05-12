ملامح من نهائي الدوري الأوروبي على «ملعب الصداقة»

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يحتضن ملعب الصداقة في العاصمة السويدية ستوكهولم نهائي الدوري الأوروبي، بين مانشستر يونايتد وأياكس يوم 24 من الشهر الجاري، وذلك بعدما أقصى الفريق الإنجليزي سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 بمجموع المواجهتين، بينما تخطى الفريق الهولندي عقبة ليون الفرنسي بنتيجة 5-4 بمجموع المباراتين.

ستوكهولم

تعتبر ستوكهولم واحدة من أسرع 5 مدن أوروبية نمت في القارة الأوروبية، ويعيش بها نحو 900 ألف مواطن، وتتواجد العاصمة في شرق السويد، وتتكون بشكل أساسي من الجزر، حيث يحيط بها الماء عبر بحيرة مالارين من الغرب وبحر البلطيق من الشرق.

وسمى ملعب المباراة النهاية الذي يتسع لنحو 50 ألف متفرج، بملعب الصداقة بعد حملة كبيرة شنتها السويد ضد البلطجة، ويعد الملعب الأساسي الثاني للمنتخب السويدي بعد ملعب راسوندا، وأفتتح الملعب في عام 2012 بمباراة ودية جمعت بين السويد وإنجلترا، وفازت السويد حينها بنتيجة 4-2، بفضل هاتريك من نجم مانشستر يونايتد الحالي زلاتان إبراهيموفيتش.

الطريق إلى النهائي

لعب أياكس 14 مباراة خلال مشواره في بطولة هذا الموسم فاز في 8 لقاءات وتعادل في 3 وخسر في 3 آخرين وسجل 24 هدفا واستقبلت شباكه 15 هدفا، ونجح في تصدر مجموعته السابعة وتخطى ليجيا وارسو في دور الـ32 ومن ثم هزم كوبنهاجن في دور الـ16 وشالكة في ربع النهائي، قبل تخطي عقبة ليون في نصف النهائي، ويتصدر كاسبر دولبرج قائمة هدافي الفريق في المسابقة برصيد 6 أهداف.

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وبدوره خاض مانشستر يونايتد 14 مباراة أيضا فاز في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر مباراتين، وسجل الفريق 23 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف، وحل وصيفا في مجموعته الأولى وتخطى سانت إتيان في دور الـ32 ومن ثم روستوف في دور الـ16 وأندرلخت في دور ربع النهائي، وأخيرا سيلتا فيجو في نصف النهائي، ويتصدر كل من زلاتان إبراهيموفيتش وهنريك مخيتاريان قائمة هدافي الفريق في المسابقة برصيد 5 أهداف.

المواجهات السابقة في كأس الاتحاد الأوروبي/ الدوري الأوروبي

تواجه أياكس ومانشستر يونايتد في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1976- 1977، وفاز أياكس ذهابا بهدف نظيف وفاز يونايتد أيضا بهدفين دون ردد، ومن ثم تواجه في دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي موسم 2011- 2-12 وفاز مانشستر خارج أرضه بهدفين دون رد وفاز أياكس في الأولد ترافورد بهدفين مقابل هدف.

أفضل إنجاز

حقق أياكس لقب كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1991- 1992 بالتغلب على تورينو الإيطالي، بينما لم يسبق لمانشستر يونايتد أن توج باللقب من قبل ويهدف لأن يكون الفريق الخامس بعد أياكس وبايرن ميونيخ وتشيلسي ويوفنتوس يتمكن من التتويج بالألقاب الأوروبية الثلاث الكبرى دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية.