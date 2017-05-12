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محافظ الاسماعيلية: منافذ مجمعة لصرف الأسمدة للمزارعين بشرق القناة

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محافظ الاسماعيلية: منافذ مجمعة لصرف الأسمدة للمزارعين بشرق القناة محافظ الاسماعيلية: منافذ مجمعة لصرف الأسمدة للمزارعين بشرق القناة

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اللواء ياسين طاهر

الاسماعيلية - إنجي هيبة: 

أعلن اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية، اليوم الجمعة، التصديق بالموافقة من القوات المسلحة على إنشاء منافذ مجمعة بمركز ومدينة القنطرة شرق لتولي صرف الأسمدة والمخصبات الزراعية ومستلزمات الانتاج للمزارعين بمناطق شرق قناة السويس.

وأكد طاهر في بيان صادر عنه أن التصديق جاء بعد دراسة كافة المقترحات والحلول لتسهيل عملية عبور تلك المستلزمات من غرب القناة إلى شرقها وتحت إشراف ومتابعة القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والرقابية، عن طريق وضع آلية خاصة لتدبير كافة المستلزمات الزراعية والأسمدة المسموح بعبورها لشرق قناة السويس دون التعارض مع الاشتراطات الأمنية مع الأخذ في الاعتبار تجنب أية أصناف محظور عبورها.

وأضاف أنه جاء التصديق بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج اجتماعات لجنة الزراعة والري بالبرلمان، والتي جرى خلالها موافقة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على دراسة مشكلة مزارعي شرق قناة السويس والقنطرة شرق بتوصيل حصص الأسمدة والمخصبات الزراعية للمزارعين وتسهيل عبورها شرقًا.

وأشار محافظ الاسماعيلية إلى أنه سيجرى إقامة مجمعين بشرق القناة أحدهما بقرية الأبطال والآخر بمدينة القنطرة شرق.

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