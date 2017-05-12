ضبط 8 أطنان أسمدة ومبيدات زراعية مغشوشة في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية بالتسنيق مع مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت بعض الشركات بمدينة السادس من أكتوبر.

وتمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، والعميد محمود شاكر، مدير شرطة البيئة والسطحات المائية بالجيزة، من ضبط 8 أطنان أسمدة ومبيدات زراعية مغشوشة داخل شركة بالمنطقة الصناعية السادسة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.