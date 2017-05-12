أخبار عاجلة

رسميًا.. بادشتوبر يرحل عن بايرن ميونيخ -
بـ100 "كرتونة" تحمل صورتها مع الرئيس.. "الحاجة سبيلة" تتبرع لفقراء الدقهلية.. "صور" -
التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ "الممثلة الناشئة" المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة -
الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 8 أطنان أسمدة ومبيدات زراعية مغشوشة في أكتوبر

Google+ Print
ضبط 8 أطنان أسمدة ومبيدات زراعية مغشوشة في أكتوبر ضبط 8 أطنان أسمدة ومبيدات زراعية مغشوشة في أكتوبر

مصراوي Masrawy

ضبط أسمدة ومبيدات زراعية - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية بالتسنيق مع مباحث بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت بعض الشركات بمدينة السادس من أكتوبر.

وتمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، والعميد محمود شاكر، مدير شرطة البيئة والسطحات المائية بالجيزة، من ضبط 8 أطنان أسمدة ومبيدات زراعية مغشوشة داخل شركة بالمنطقة الصناعية السادسة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة تدعو المواطنين لتحديث بيانات بطاقات التموين

الحكومة تدعو المواطنين لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: أسعار السلع لن تزيد خلال شهر رمضان

التموين: أسعار السلع لن تزيد خلال شهر رمضان

الحكومة تدعو المواطنين مجدداً لتحديث بيانات بطاقات التموين قبل 30 يونيو

الحكومة تدعو المواطنين مجدداً لتحديث بيانات بطاقات التموين قبل 30 يونيو

قبل شهر رمضان.. رسالة شديدة اللهجة من مباحث التموين للتجار بالجيزة

قبل شهر رمضان.. رسالة شديدة اللهجة من مباحث التموين للتجار بالجيزة