من «بولو» لـ«جيتا».. أسعار «فولكس فاجن» المستعملة

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سادت حالة رواج فى السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة، بسبب شركتى السيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "فولكس فاجن" الصينية، خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصرية.

باسات

واحدة من أشهر الإصدارات التي أطلقتها الشركة الألمانية في السوق المصرية، ولاقت استحسانًا كبيرًا من جانب الجمهور، وتتوافر موديلاتها التي تمتد منذ بداية الألفية الجديدة بأسعار وحتى الآن، بأسعار تتراوح من 120 ألفًا إلى 500 ألف جنيه.



بولو

حظت منذ يومها الأول في السوق المصريm بسمعة طيبة على المستوى الجماهيري، أهلتها لتكون واحدة من إصدارات الصف الأول للسيارات المدمجة صغيرة الحجم، وتعرض موديلاتها التي تمتد منذ تسعينات القرن الماضي وحتى 2005 بأسعار تتراوح من 50 ألفًا إلى 90 ألف جنيه.

بوينتر

إحدى الإصدارات المدمجة صغيرة الحجم، التي ظهرت لفترة وجيزة في السوق المصرية، بأسعار تتراوح من 40 ألفًا إلى 60 ألف جنيه كحد أقصى.



بيتل

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يعرفها البعض بـ"الخنفساء"، وهي بلا شك إحدى أشهر وأنجح السيارات في مصر، والتي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي وتعرض موديلاتها التي تمتد من 1970 وحتى نهاية الثمانينيات بأسعار تبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 15 ألف جنيه، وذلك وفقًا لحالتها.

تيجوان

هي السيارة الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الوحيدة للشركة الألمانية بالسوق المصرية، وتعرض موديلاتها التي تمتد منذ 2010 وحتى الآن بأسعار تصاعد تدريجيًّا من 230 ألفًا وحتى 700 ألف جنيه للفئة الثالثة من إصدارات 2017.

جولف

تمتعت منذ يومها الأول في السوق المصرية بانتشار واسع وسمعة طيبة، لتكون واحدة من إصدارات الصف الأول للسيارات المدمجة متوسطة الحجم، وتعرض موديلاتها التي تمتد منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى 2005 بأسعار تتراوح من 70 ألفًا إلى 400 ألف جنيه.

جيتا

تمتلك سمعة طيبة وانتشارًا واسعًا على المستوى الجماهيري، وتعرض موديلاتها في سوق السيارات بأسعار تتراوح من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.