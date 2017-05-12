مصر والسودان تتفقان على إلغاء رسوم التأشيرات وتسهيل الإقامة

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أعلنت وزارة الخارجية، عن توصلها إلى اتفاق مع نظيرتها السودانية، يضمن تسهيل حصول مواطني البلدين على تأشيرات الدخول وحرية الحركة، وذلك ضمن بعض المسائل الإجرائية الهادفة لترسيخ مبادئ التعاون الاستراتيجي بين القاهرة والخرطوم.

وجاء في بيان مشترك، نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق بين البلدين على إصدار تأشيرة بالمجان لمدة أقصاها 6 أشهر لحملة الجوازات العادية، يمكن تجديدها بإقامة لمدة أخرى مثلها.

كما اتفقا على إعفاء كل السيدات من البلدين ومن هم فوق سن الخمسين وتحت سن السادسة عشرة، من شرط الحصول على تأشيرة الدخول، وذلك بمواني ومنافذ حدود مصر والسودان.

وضم القرار أيضا مواطني البلدين المقيمين بدول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية، حال وجود إقامة سارية وخروج وعودة من الدول القادمين منها.

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وأكد البيان أن: "المواطن السوداني المقيم في مصر قبل عام 1995 يعامل معاملة المواطن المصري".

من جانبها، ذكرت الخارجية المصرية أنه تقرر إعفاء السودانيين من إجراءات التسجيل ورسوم التأشيرة والإقامة، وقرر الجانب السوداني تنفيذ نفس الإجراءات على المصريين بالمثل.

كما اتفق الجانبان على الاستمرار في إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من تأشيرة الدخول.

وتباحث الجانبان بشأن تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة إلى السودان عبر المنافذ المشتركة، إذ أكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها على النحو المرجو.