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اتفاقية تعاون بين جامعتي بنها وساري البريطانية

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مصراوي Masrawy

اتفاقية تعاون بين جامعتي بنها وساري البريطانية (1)اتفاقية تعاون بين جامعتي بنها وساري البريطانية (1)

اتفاقية تعاون بين جامعتي بنها وساري البريطانية (2)اتفاقية تعاون بين جامعتي بنها وساري البريطانية (2)

اتفاقية تعاون بين جامعتي بنها وساري البريطانية (3)اتفاقية تعاون بين جامعتي بنها وساري البريطانية (3)

اتفاقية تعاون بين جامعتي بنها وساري البريطانية (4)اتفاقية تعاون بين جامعتي بنها وساري البريطانية (4)

اتفاقية تعاون بين جامعتي بنها وساري البريطانية (5)اتفاقية تعاون بين جامعتي بنها وساري البريطانية (5)

القليوبية - أسامة علاء الدين:

واصل الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، زيارته الرسمية لبريطانيا، وفي اليوم الثالث للزيارة التقى الدكتور القاضي بالدكتور مايكائيل كيرني، النائب التنفيذي لرئيس جامعة ساري البريطانية، وجرى توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين.

شهد مراسم التوقيع الدكتورة ريم بهجت، المستشار الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بلندن، والدكتور أيمن سمير الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري جامعة بنها، والدكتور نيجل بيرسيفال مدير العلاقات الدولية بجامعة ساري.

وأشار الدكتور القاضي إلى أن زيارته لجامعة ساري تهدف لبحث زيادة التبادل الطلابي بين الجامعتين وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وعمل شراكات في المشروعات البحثية المشتركة، كما نجحت الزيارة في الحصول على 5 منح لدراسة الدكتوراه بجامعة ساري، على أن تُخصص للطلاب المتميزين من جامعة بنها.

وقال القاضي: "إنه بحث مع المسئولين بالجامعة إنشاء مركز متخصص لأبحاث البيئة يعد الأول من نوعه في ، وإنشاء برنامج للاختراعات العلمية وتسويقها".

من جانبها، أكدت الدكتورة ريم بهجت المستشار الثقافي، على أهمية التعاون المصري الدولي في مجالات البحث العلمي والتبادل الطلابي، وعمل مزيد من البرامج المشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية لزيادة التعاون مع الجامعات البريطانية والانفتاح على الجامعات العالمية والاستفادة من تقدمها العلمي.

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