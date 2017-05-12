التتويج بالبريميرليج يغازل تشيلسي أمام بروميتش

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تفتتح اليوم الجمعة، مباريات الجولة رقم 37 في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يرحل تشيلسي المتصدر برصيد 84 نقطة لمواجهة وست بروميتش الثامن برصيد 45 نقطة.

ويكفل الفوز للبلوز اليوم، التتويج بلقب الدوري قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ونجح وست بروميتش في الفوز بثلاث مباريات من آخر 5 جمعته بتشيلسي بالدوري على ملعبه، وذلك بعدما خسر جميع المواجهات التي جمعت بينهما في الفترة ما بين 2003 و2011، ولم تنته أي مباراة من الـ 21 التي جمعت الفريقين طوال تاريخ البريميرليج بالتعادل السلبي.

وسيعول تشيلسي اليوم في حسم اللقب على خدمات هداف الفريق دييجو كوستا الذي تمكن من التسجيل في 3 مباريات خاضها من أصل 5 مواجهات أمام وست بروميتش.

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وإذا تمكن تشيلسي من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، فسيحصل بالتالي على النقطة رقم 42 خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم، وسيكون أفضل رقم يحققه أي فريق خارج ملعبه منذ مانشستر يونايتد في موسم 2011- 2012 عندما جمع الشياطين الحمر 42 نقطة أيضا.

وبفوز تشيلسي بلقب اليوم، سيصبح ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب البريميرليج بخمس ألقاب خلف مانشستر يونايتد الذي يمتلك 13 لقبا، وسحصل كونتي على لقبه الرابع على التوالي في الدوريات المحلية بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي مع اليوفنتوس في الفترة بين عامي 2011 و2014 قبل تدريب منتخب إيطاليا.

كما سيصبح كونتي، المدرب الإيطالي الرابع الذي يتوج بلقب المسابقة بعد أنشيلوتي ومانشيني ورانييري، والمدرب الرابع الذي يتوج بلقب في موسمه الأول بعد مورينيو وأنشيلوتي وبيليجريني.