وصول 621 سائحًا من جنسيات مختلفة لميناء سفاجا

البحر الأحمر - أحمد عوض :

صرّح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا استقبل، صباح اليوم الجمعة، السفينة السياحية INSIGNIA وعلى متنها 621 سائحًا من جنسيات مختلفة، و399 طاقمًا، وهي بطول 181 مترًا وعرض 25 مترًا وغاطس 6 أمتار، وجنسيتها جزر المارشال، قادمة من ميناء العقبة بالأردن، لزيارة المناطق الأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان.

وأُنهيَت إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء، واستُقبل السياح بصالات الوصول الجديدة لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشدّد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديري الموانئ بضرورة التنسيق مع كافة أعضاء المجتمع المينائي لسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات.

وأكد أبو سنة على إعطاء أولوية خاصة لتراكي السفن السياحية بالميناء وإلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم، يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين، وذلك لجذب العديد من السفن السياحية وإظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة، والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.