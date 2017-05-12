انفجار بالقرب من مكتب بريد في روما

روما- (د ب أ):

وقع انفجار بالقرب من مكتب بريد وسط العاصمة الإيطالية روما، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “"نسا" أن الانفجار أدى إلى إتلاف سيارة، مضيفة أنه قد يكون ناجما عن طرد مفخخ.

وذكرت محطة "سكاي تي جي 24" الإخبارية أن الانفجار لم يسفر على ما يبدو عن وقوع إصابات، مضيفة أن قوات الإطفاء متواجدة في المنطقة التي وقع فيها الانفجار.

ويقع مكتب البريد في حي أوستينسا بالقرب من محطة أنفاق "بيراميدا".