«قبل ما تنزل السوق».. تعرف على أسعار أشهر السيارات المستعملة

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استطاعت السيارات المستعملة أن تعيد اكتشاف نفسها بقوة خلال الفترة القليلة الماضية، لاسيما بعد أن ارتفعت أسعار الإصدارات الجديدة بشكل واضح، ما أدى إلى حالة إحجام واضحة لدى الجمهور، حيث لم تعد أسعار إصدارات السيارات الشعبية، والتي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة على غرار "هيونداي فيرنا" و"رينو لوجان" و"شيفروليه لانوس" وغيرها، في متناول الطبقات المتوسطة.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة في مصر للراغبين في الشراء قبل أيام نشاط سوق السيارات الرسمية الجمعة والأحد..

هيونداي فيرنا

تتراوح أسعارها الأوتوماتيك للموديلات من 2010 إلى 2016 بمستويات تتراوح بين 110 آلاف و165 ألف جنيه، وذلك في إطار الحالة الحالية للسوق، فيما تتراوح أسعار إصداراتها المانيوال من 100 ألف جنيه إلى 155 ألف جنيه.

بريليانس V5

واحدة من السيارات التي أسهمت في تغيير النظرة العامة للجمهور إلى السيارات الصينية في السوق المصرية، خاصة أنها راعت العديد من الأوجه الشكلية والفنية، للحد الذي وصل بها لأن تكون إحدى إصدارات الصف الأول في النسق الرياضي "كروس أوفر"، وتعرض إصداراتها بالسوق من موديلات 2012 وحتى 2017، بأسعار تتصاعد تدريجيًّا من 160 ألفًا إلى 220 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا

حافظت على نجاحها بالسوق المصرية بشكل أساسي حتى بعد إصدار الشكل الجديد، وتعرض موديلاتها من 2010 وحتى 2016 بأسعار من 100 ألف إلى 210 آلاف جنيه.

فولكس فاجن باسات

واحدة من أشهر الإصدارات التي أطلقتها الشركة الألمانية في السوق المصرية، ولاقت استحسانًا كبيرًا من جانب الجمهور، وتتوافر موديلاتها التي تمتد منذ بداية الألفية الجديدة بأسعار وحتى الآن، بأسعار تتراوح من 120 ألفًا إلى 500 ألف جنيه.

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ميتسوبيشي لانسر

تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصرية، وهي واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2010 إلى 2015 في الفئة السعرية من 150 ألفًا إلى 300 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا

أشهر سيارة للشركة التشيكية على الإطلاق فى السوق المصرية، حيث تمتلك تاريخًا طويلًا أهلها لأن تكون واحدة من إصدارات الصف الأول للسيارات السيدان داخل مصر، وتعرض موديلاتها فى سوق السيارات من 2005 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 120 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 350 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.

نيسان صني

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية بالوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد والذي ظهر في 2014 الحصول على شريحة كبيرة من السوق، ويتراوح سعرها من 100 إلى 180 ألف جنيه للموديلات من 2010 وحتى 2016.

سوزوكي سويفت

تحظى بشعبية واسعة وتمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصرية، واستطاعت المحافظة على مكانتها السوقية على مدار سنوات طويلة إحداث بعض التغيرات والتعديلات، ساعدت في بقائها بمكانتها السوقية، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 1990 وحتى 2015 بأسعار تتصاعد تدريجيًّا من 30 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، أما "سويفت ديزاير" فهي النسخة المتطورة من السيارة اليابانية وتعرض موديلاتها بأسعار لا تتجاوز 215 ألف جنيه.