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صورة - هندي يوثق لحظة بكاء أحد القردة على صغيرها كـ"البشر"

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مصراوي Masrawy

هندي يوثق لحظة بكاء أحد القردة على صغيرها كـ"البشر


تتشابه الكثير من سلوكيات وردود أفعال بعض الحيوانات، خاصة القردة، وحتى في الشعور بالحزن ومن ثم البكاء.

التقط مصور هندي يدعى "افيناش لودهي"، صورة توثق لحظة بكاء أحد القردة عندما رأت رضيعها يغمى عليه في أحضانها، فظنت أنه مات، بحسبما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وأظهرت الصورة لحظة جنون الأم وهي تحتضن رضيعها وتنظر إلى السماء وكأنها تبكيه وكأنها مخلوق بشري ينتحب وفاة قريب له.

ولحسن الحظ بعد مرور دقائق فقط أسترد القرد الصغير وعيه وبدأ بالتحرك، علمت أنه على ما زال على قيد الحياة.

وقال "أفيناش"، البالغ من العمر 31 عامًا، "كنت شاهد لأكثر اللحظات النادرة والمؤلمة والتي من الصعب تكرارها في الحياة البرية، وبعد التقاطي للصورة مررت بساعة من الصدمة والذهول للموقف المُحزن".

لحظة بكاء أحد القردة على صغيرها كـ 

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