لماذا يشرب المسافرون على متن الطائرات عصير الطماطم؟

كتب - علي أحمد:

يحظى مشروب عصير الطماطم بشعبية كبيرة على متن الطائرات، فما السر وراء ذلك؟

وفقاً لدراسة أجراها معهد فراونهوفر للفيزياء في ألمانيا عام 2010، يقول العلماء إن صوت محرك الطائرة يؤثر على حاسة التذوق، حيث يكون تحديد المذاق الحلو والمالح أصعب بـ30%، بحسب موقع Business Insider

وتصبح حاسة التذوق لدينا أقل حساسية في الارتفاعات الشاهقة أثناء الطيران، وبذلك لا نتحكم بها بدرجة كبيرة.

ويقول البروفيسور تشارلز سبينس، رئيس مختبر بحوث كروسمودال في جامعة أكسفورد ومؤلف كتاب "Gastrophysics, The New Science if Eating" "ترى مضيفي الطيران يتنقلون بعربة الأكل في كل مكان، ونجد أن هناك حوالي شخص من أربعة أشخاص يطلب عصير الطماطم على متن الطائرة، في حين لن يفعل ذلك أبداً على الأرض".

إذا قدمت للناس عصير الطماطم على الأرض وعلى متن الطائرة وسألت "كيف تجد مذاقه مختلفاً بالنسبة لك؟ فسيميل مذاقه في الأرض إلى الترابي. في حين على متن الطائرة، سيقولون في كثير من الأحيان أن له طعماً منعشاً، وأكثر حمضية وسوف ينال إعجابهم في النهاية".