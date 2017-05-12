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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 33

الإسكندرية 19 27

مطروح 16 25

بورسعيد 20 27

دمياط 19 27

الإسماعيلية 16 34

السويس 17 34

العريش 16 28

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الغردقة 25 36

شرم الشيخ 25 35

المنيا 18 34

الفيوم 18 34

أسيوط 19 34

سوهاج 20 36

الأقصر 22 41

أسوان 27 43

الوادى الجديد 20 38

قنا 21 40

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