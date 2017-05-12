العراق: انطلاق عملية عسكرية جديدة لتحرير ناحية القيروان

بغداد - (د ب أ):

أعلنت قيادتا العمليات العسكرية وقوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، انطلاق عملية عسكرية لتحرير ناحية القيراون من سيطرة داعش باتجاه الحدود السورية أقصى غربي قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى - 400كم شمالي بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة وزع اليوم، أن "على بركة الله انطلقت قطعات الحشد الشعبي وبإسناد من طيران الجيش بتنفيذ عملية واسعة لتحرير مناطق القيروان والبعاج أقصى غربي قضاء تلعفر".

فيما ذكرت قيادة عمليات الحشد الشعبي في بيان مماثل عن "انطلاق عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش لتحرير ناحية القيروان والقرى المحيطة بها أقصى غرب قضاء تلعفر وأن ألوية الحشد الشعبي اقتحمت قرية /ام الشبابيط/ شمال ناحية القيروان و تشتبك مع عناصر داعش".

وأعلن أبو مهدي المهندس، أحد قادة الحشد الشعبي -في تصريح صحفي- أن "العملية انطلقت في الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم لتحرير ناحية القيروان والبعاج باتجاه الحدود السورية ".

وأضاف "أن الهدف من العملية هو تحرير مناطق أكبر من أرض محافظة نينوى من سيطرة داعش، وخاصة باتجاه الحدود مع سورية وتم الاستطلاع جيدا لهذه المناطق وأن النتائج ستظهر على ساحة الميدان خلال الساعات المقبلة ".​