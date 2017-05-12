رشا نبيل لـ«عبد الجليل»: ليس من حقك أن تمارس دور «الإله» على الأرض

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علقت الإعلامية رشا نبيل، على تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل، ضد الأقباط، قائلةً: «الفتنة التي انتشرت في البلاد خلال الأيام الماضية كانت من الممكن أن تأخذنا إلى منحدر نحن أبعد ما نكون إليه، والحكمة تقتضى الاكتفاء بقضايا بناء الوطن، كفانا كلام في الدين».

وأضافت رشا، خلال تقديم برنامجها «كلام تاني»، على قناة «دريم»: «الدين فيه حاجات قيمة جدًا مثل القيم، ليه ماسكين الحتت الصغيرة وبنتكلم فيها، لازم يكون فيه إحساس بخطورة تفسير بعض الآيات القرآنية».

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ووجهت مقدمة البرنامج حديثها إلى عبد الجليل، قائلة: «ليس من حقك أن تمارس دور الإله على الأرض».