أخبار عاجلة

الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة -
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله -
محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| «طب بيطري» البحيرة يوضح حقيقة انتشار الطاعون بالمحافظة

Google+ Print
فيديو| «طب بيطري» البحيرة يوضح حقيقة انتشار الطاعون بالمحافظة فيديو| «طب بيطري» البحيرة يوضح حقيقة انتشار الطاعون بالمحافظة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور جاد الله أحمد الخولي، مدير الطب البيطري بالبحيرة، إنه بمتابعة الموقف الوبائي لأمراض جدري الماشية وجدري الضأن وطاعون المجترات وأنفلونزا الطيور، تم اكتشاف حالة اشتباه واحدة لمرض «طاعون المجترات الصغيرة» بمركز وادي النطرون، وبؤرة أنفلونزا الطيور بمركز المحمودية بناحية القصر.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «انفراد» المذاع علي فضائية «العاصمة»، أنه تم تحصين 68 ألفا و140 من الأبقار و3830 من الأغنام بلقاح الجدري و1710 رأس ماشية بلقاح طاعون المجترات الصغيرة و135 ألفا و584 طائرا بلقاح إنفلونزا الطيور خلال الشهر الماضي، مؤكدا أن خالية من الطاعون البقري.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال

"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال

وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة

وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة

بالفيديو.. مئات الكويتيين يشيعون جثمان شاب مصري استجابة لوالدته

بالفيديو.. مئات الكويتيين يشيعون جثمان شاب مصري استجابة لوالدته

بالفيديو- نجوم الموضة والمجتمع بفعاليات أسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة

بالفيديو- نجوم الموضة والمجتمع بفعاليات أسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة