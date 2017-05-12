فيديو| «طب بيطري» البحيرة يوضح حقيقة انتشار الطاعون بالمحافظة

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قال الدكتور جاد الله أحمد الخولي، مدير الطب البيطري بالبحيرة، إنه بمتابعة الموقف الوبائي لأمراض جدري الماشية وجدري الضأن وطاعون المجترات وأنفلونزا الطيور، تم اكتشاف حالة اشتباه واحدة لمرض «طاعون المجترات الصغيرة» بمركز وادي النطرون، وبؤرة أنفلونزا الطيور بمركز المحمودية بناحية القصر.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «انفراد» المذاع علي فضائية «العاصمة»، أنه تم تحصين 68 ألفا و140 من الأبقار و3830 من الأغنام بلقاح الجدري و1710 رأس ماشية بلقاح طاعون المجترات الصغيرة و135 ألفا و584 طائرا بلقاح إنفلونزا الطيور خلال الشهر الماضي، مؤكدا أن مصر خالية من الطاعون البقري.