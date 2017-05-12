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بالصور- 6 أخطاء شائعة يقع فيها الرجال عند ارتداء البدلة

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مصراوي Masrawy

بالصور- 6 أخطاء شائعة يقع فيها الرجال عند ارتداء البدلة 6 اخطاء شائعة عند ارتداء البدلة

كتبت-هديرغيث:

يقع البعض الرجال في أخطاء شائعة عند ارتداء البدلة تفسد أناقتهم، ولهذا نوضح عبر مجموعة من الصور الطرق الصحيحة لارتداء البدلة وتجنب الوقوع في هذه الأخطاء، بحسب موقع "realmenrealstyle"

- الطريقة الصحيحة لارتداء قميص البدلة هو عدم ظهور ما ترتديه خلفه وأن تغلق جمع ازرر القميص

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- الطريقة الصحيحة لارتدار بنطلون البدلة هو ان يكون مناسب على الحذاء ليس طويل جدا ولا قصير جدا

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​​- الطريقة الصحيحة لرابطة العنق ان تكون على أول الحزام وليس أطول وأقصر

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- ​الطريقة الصحيحة لارتداء جاكيت البدلة هو أن تغلق الزر الأول فقط.

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- الطريقة الصحيحة أيضا لجاكيت البدلة هو عدم اظهار الماركة المصنوعة منها البدلة.

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​​- الطريقة الصحيحة هي أن يكون حجم البدلة هو الحجم المناسب لجسمك.

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مصراوي Masrawy

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