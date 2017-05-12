بالصور- 6 أخطاء شائعة يقع فيها الرجال عند ارتداء البدلة
6 اخطاء شائعة عند ارتداء البدلة
كتبت-هديرغيث:
يقع البعض الرجال في أخطاء شائعة عند ارتداء البدلة تفسد أناقتهم، ولهذا نوضح عبر مجموعة من الصور الطرق الصحيحة لارتداء البدلة وتجنب الوقوع في هذه الأخطاء، بحسب موقع "realmenrealstyle"
- الطريقة الصحيحة لارتداء قميص البدلة هو عدم ظهور ما ترتديه خلفه وأن تغلق جمع ازرر القميص
- الطريقة الصحيحة لارتدار بنطلون البدلة هو ان يكون مناسب على الحذاء ليس طويل جدا ولا قصير جدا
- الطريقة الصحيحة لرابطة العنق ان تكون على أول الحزام وليس أطول وأقصر
- الطريقة الصحيحة لارتداء جاكيت البدلة هو أن تغلق الزر الأول فقط.
- الطريقة الصحيحة أيضا لجاكيت البدلة هو عدم اظهار الماركة المصنوعة منها البدلة.
- الطريقة الصحيحة هي أن يكون حجم البدلة هو الحجم المناسب لجسمك.
اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا