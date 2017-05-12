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وزير المالية: «تعويم الجنيه» ليس الهدف منه زيادة العبء على المواطن

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وزير المالية: «تعويم الجنيه» ليس الهدف منه زيادة العبء على المواطن وزير المالية: «تعويم الجنيه» ليس الهدف منه زيادة العبء على المواطن

التحرير

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قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه محافظ البنك المركزي في شهر نوفمبر الماضي، كان أمرًا ضروريًا، موضحًا أنه حتى نهاية أكتوبر الماضي لم يكن يدخل القطاع المصرفي أي عملة أجنبية بسبب السوق الموازي للدولار.

وأكد الجارحي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»، أن القرار لم يكن الهدف منه زيادة العبء على المواطن، لكن هناك ضريبة ندفعها من أجل إعادة المنظومة المصرفية للمشهد، من أجل التمكن من إصلاح الاقتصاد المصري.

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التحرير

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