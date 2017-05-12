أسعار اللحوم والدواجن، شهدت أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق اليوم الجمعة 12/5/2017، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حالة من الارتفاع في الأسعار، اليوم، حيث فاقت الأسعار جميع الحدود الطبيعية التي من الممكن أن يتحملها المواطنين المصرين مقارنة بالدخل الشهري لهم سواء كان للعاملين في القطاع العام أو التابعين إلى القطاع الخاص، وخاصة الفئة التي تنتمي إلى محدودي الدخل في مصر والذي يندرج تحتهم نسبة كبيرة وتكاد تكون الغالبية من الشعب المصري.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 12/5/2017: ارتفاع الأسعار قبل رمضان

سجلت اللحوم الحمراء ارتفاع جديد في أسعارها علي الرغم من حالة الركود التي كانت تتشبث بها على مدار الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني داخل الأسواق، وقد أكد السيد “صبحي طاحون”، رئيس شركة اللحوم والدواجن، على أنه قد تم ضخ كمية كبيرة من اللحوم في الأسواق، حيث إجمالي الكمية الموجود من الدواجن المجمدة حاليا داخل الأسواق المصرية، أكثر من عشرة آلاف طن، بينما تم ضخ من اللحوم كمية مقدارها 18 ألف طن، ومن جهة أخرى قد أكد على أنه سوف يتم توفير اللحوم الحمراء الطازجة، بحيث تقرر أن يتم طرح مائة ذبيحة يوميًا، بينما أضاف أن سعر اللحوم الطازجة في مصر سوف يصل في المجمعات الاستهلاكية 75 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 12/5/2017: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والبيض

وردت بعض الأنباء المؤكدة على، عودة موجة الارتفاعات فى أسعار السلع داخل الأسواق المصرية من جديد، حيث ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء داخل أروقة السوق المحلية بأغلب المحافظات، مؤخرًا، بحوالي 10 جنيهات، وذلك فى سعر الكيلو الواحد، ليترتب على ذلك تسجل سعر الكيلو من لحم البتلو حوالي 160 جنيهًا، بالإضافة إلى بلوغ سعر الكيلو من الضأن حوالي 130 جنيهًا، بينما وصل 140 جنيه بالنسبة لكيلو الكندوز بالأسواق المصرية، وقد أرجع نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، محمد شرف، أن السبب وراء هذا الارتفاع في الأسعار، هو اقتراب شهر رمضان الكريم، بينما ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء الدواجن، داخل الأسواق المصرية بنحو جنيه واحد فى الكيلو، كما وصل سعر طبق البيض بعض أن ارتفع ايضًا إلى 32 جنيها، وذلك وفقًا التصريحات الخارجة من السيد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ورد فى تصريحات الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سوق الدواجن فى مصر سوف يشهد أرتفاعاً جنونياً غير مسبوق فى الفترة القادمة، وخاصة بعد أن وصل سعر الكتكوت بالاسواق ولدي التجار والسماسرة فى هذه الفترة مبلغ 12.5 جنيه مصري، فى حيث قد خرجت بعض التصريحات إلى أن تكلفة الكتكوت تصل إلى 4 جنيه ولكن طمع وجشع التجار بالإضافة إلى أصحاب المزارع، هو السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات، وهذا السعر الذي يباع به الكتكوت إلى المستهلكين سوف يؤثر على تعاملات السوق بشكل كبير.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 12/5/2017: البدء فى تجربة المزارع الداجنة النموذجية

قامت السيدة نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، الدكتورة منى محرز، مؤخرًا بالتأكيد على أن وزارة الزراعة فى مصر قد اتخذت التدابير اللازمة من أجل زيادة الإنتاج من اللحوم البيضاء الدواجن فى مصر، حيث أكدت نائب الوزير فى تصريحاتها على أن مصر سوف تكون قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن داخل البلاد، كما أكدت على أنه قد تم البدء فى تجربة المزارع النموذجية داخل الوزارة بحيث تكون متبعة بقاعدة بيانات متكاملة، كما أشارت نائبة وزير الزراعة على إن صناعة الدواجن فى جمهورية مصر العربية متطورة بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، كما أن الوزارة تعمل حاليا بشكل جدي على حل مشاكل صغار المربين فى جميع المحافظات المصرية.

احدث اسعار الدجاج الجمعة 12/5/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 12/5/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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