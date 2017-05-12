سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 12/5/2017 فى مصر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 12/5/2017، فى جمهورية مصر العربية، حيث تباينت بعض الأسعار فى سوق مواد البناء اليوم بين حال أسعار الحديد ونظيرتها أسعار الأسمنت داخل أسواق البناء والتعمير في مصر، خلال تعاملاتها اليوم، حيث اختلفت تعاملات الحديد أمام تعاملات الأسمنت داخل المناطق المصرية، فعلى الرغم من استقرار تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء في مصر، شهدت أسعار الأسمنت تباين ملحوظ في تعاملاتها لدي الموزعين بمختلف المحافظات.
قد استقر سعر تعامل الحديد داخل الأسواق المصرية اليوم، ولم تختلف أسعارها عن أسعار يوم أمس، ولا عن أسعار طن الحديد التي شهدتها الأسواق خلال الايام القليلة الماضية، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب، والتي تنتج الحديد في مصر، أنها سوف تقوم بتثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري، بما يتناسب مع حالة استقرار الدولار داخل البنوك المصرية، ليستقر سعر تداول الحديد في سوق البناء والتعمير للشهر الثاني على التوالي، حيث لم يتغير سعره إلا بقفزة واحدة تمت في مطلع شهر مايوم، وعاد الحديد إلى الاستقرار من جديد بالأسواق المصرية.
أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 12/5/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|690 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|675 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|735 جنيه
|الفهد
|الفهد
|773 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|675 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|غير متاح
|أسمنت حورس
|حورس
|غير متاح
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|680 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|680 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|683 جنيه
اسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 12/5/2017: استقرار سعر الحديد في البلاد
إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9630 جنيه
|9630 جنيه
|حديد بشاي
|9600 جنيه
|9600 جنيه
|حديد العتال
|9500 جنية
|9500 جنية
|حديد عطيه
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9450 جنيه
|9450 جنيه
|حديد المصريين
|9520 حنيه
|9520 حنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|حديد العشري
|9400 جنيه
|9400 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads