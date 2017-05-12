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سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 12/5/2017 فى مصر

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 12/5/2017 فى مصر سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 12/5/2017 فى مصر

الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 12/5/2017، فى جمهورية العربية، حيث تباينت بعض الأسعار فى سوق مواد البناء اليوم بين حال أسعار الحديد ونظيرتها أسعار الأسمنت داخل أسواق البناء والتعمير في مصر، خلال تعاملاتها اليوم، حيث اختلفت تعاملات الحديد أمام تعاملات الأسمنت داخل المناطق المصرية، فعلى الرغم من استقرار تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء في مصر، شهدت أسعار الأسمنت تباين ملحوظ في تعاملاتها لدي الموزعين بمختلف المحافظات.

قد استقر سعر تعامل الحديد داخل الأسواق المصرية اليوم، ولم تختلف أسعارها عن أسعار يوم أمس، ولا عن أسعار طن الحديد التي شهدتها الأسواق خلال الايام القليلة الماضية، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب، والتي تنتج الحديد في مصر، أنها سوف تقوم بتثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري، بما يتناسب مع حالة استقرار الدولار داخل البنوك المصرية، ليستقر سعر تداول الحديد في سوق البناء والتعمير للشهر الثاني على التوالي، حيث لم يتغير سعره إلا بقفزة واحدة تمت في مطلع شهر مايوم، وعاد الحديد إلى الاستقرار من جديد بالأسواق المصرية.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 12/5/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

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الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 690 جنيه
أسمنت النصر النصر 675 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 735 جنيه
الفهد الفهد 773 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 675 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح
أسمنت حورس حورس غير متاح
أسمنت النهضة الصخرة 680 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 680 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 683 جنيه

 

الحديد في مصر اليوم الجمعة 12/5/2017: استقرار في البلاد

 

إسم الشركة

  أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9630 جنيه 9630 جنيه
حديد بشاي 9600 جنيه 9600 جنيه
حديد العتال 9500 جنية 9500 جنية
حديد عطيه 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9450 جنيه 9450 جنيه
حديد المصريين 9520 حنيه 9520 حنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي غير متاح غير متاح
حديد العشري 9400 جنيه 9400 جنيه
 

 

المصدر : مصر 365

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