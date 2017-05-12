سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 12/5/2017 فى مصر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 12/5/2017، فى جمهورية مصر العربية، حيث تباينت بعض الأسعار فى سوق مواد البناء اليوم بين حال أسعار الحديد ونظيرتها أسعار الأسمنت داخل أسواق البناء والتعمير في مصر، خلال تعاملاتها اليوم، حيث اختلفت تعاملات الحديد أمام تعاملات الأسمنت داخل المناطق المصرية، فعلى الرغم من استقرار تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء في مصر، شهدت أسعار الأسمنت تباين ملحوظ في تعاملاتها لدي الموزعين بمختلف المحافظات.

قد استقر سعر تعامل الحديد داخل الأسواق المصرية اليوم، ولم تختلف أسعارها عن أسعار يوم أمس، ولا عن أسعار طن الحديد التي شهدتها الأسواق خلال الايام القليلة الماضية، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب، والتي تنتج الحديد في مصر، أنها سوف تقوم بتثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري، بما يتناسب مع حالة استقرار الدولار داخل البنوك المصرية، ليستقر سعر تداول الحديد في سوق البناء والتعمير للشهر الثاني على التوالي، حيث لم يتغير سعره إلا بقفزة واحدة تمت في مطلع شهر مايوم، وعاد الحديد إلى الاستقرار من جديد بالأسواق المصرية.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 12/5/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

اسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 12/5/2017: استقرار سعر الحديد في البلاد

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المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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