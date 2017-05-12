سعر الذهب اليوم الجمعة 12 مايو 2017 بالصاغة في مصر

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سعر الذهب اليوم الجمعة 12-5-2017

السعر العالمي : 1,224.27 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 718 إلى 720 عيار 22 658 إلى 660 عيار 21 628 إلى 630 عيار 18 538 إلى 540 عيار 14 419 إلى 420 عيار 12 359 إلى 360 الاونصة 22,321 إلى 22,392 الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040 الكيلو 717,714 إلى 720,000

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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