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سعر الذهب اليوم الجمعة 12 مايو 2017 بالصاغة في مصر

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سعر الذهب اليوم الجمعة 12 مايو 2017 بالصاغة في مصر سعر الذهب اليوم الجمعة 12 مايو 2017 بالصاغة في مصر

اليوم الجمعة 12 مايو 2017 محدث في بداية تعاملات اليوم لأسعار الذهب اليوم في ، يسعدنا نحن أسرة مصر 365 أن نقدم لحضراتكم الذهب اليوم محدثه لحظياً وقت أي تغير في أسعار الذهب محلياً كان أو دولياً لذا نتابع مع حضراتكم تحديثات الذهب وأخبار وأسعار الذهب اليوم، متابعة لحظية، أسعار الذهب اليوم، عالمياً ومحلياً، سعر الذهب اليوم، أسعار جرام الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18، في محلات الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية.

وذلك نظراً لتغيرات سعر الذهب اليوم ما بين الارتفاع والهبوط بشكل واضح وأرقام ملحوظة، لذلك سنقدم لحضراتكم جدول محدثة لحظياً تعرض، سعر الذهب اليوم، محدثه أول بأول ، سعر الذهب اليوم بالدولار، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظا في البورصات العالمية، مما أثر بدوره على أسعار المعدن الأصفر داخل جمهورية مصر العربية، ولهذا فقد أعددنا بيان مفصل بأسعار جرام الذهب في مصر والبورصات العالمية، لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الأكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9، كما نقدم لكم في هذا التقرير، سعر الجنيه الذهب، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة، خلال تعاملات اليوم.

 

سعر الذهب اليوم الجمعة 12-5-2017

السعر العالمي : 1,224.27 دولار أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 718 إلى 720
عيار 22 658 إلى 660
عيار 21 628 إلى 630
عيار 18 538 إلى 540
عيار 14 419 إلى 420
عيار 12 359 إلى 360
الاونصة 22,321 إلى 22,392
الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040
الكيلو 717,714 إلى 720,000

 

المصدر : مصر 365

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