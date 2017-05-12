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سعر الدولار اليوم الجمعة 12 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الجمعة 12 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الجمعة 12 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم الجمعة 12 من شهر مايو 2017، والمطروح في البنوك العاملة بالأسواق المصرية، وأيضا في السوق السوداء، وتأثر حالة الدولار بالعوامل الداخلية أما بالارتفاع أو الانخفاض، كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات يوم الجمعة عند متوسط أسعار الدولار السابقة، وهذا منذ ابتداء شهر مايو، وما زالت البنوك الخاصة تحتل المركز الأول في إعطاء  أعلى سعر شراء للدولار.

 

سجل بنك “اتش اس بي سي”، افضل سعر  لشراء الدولار ويحدث دائما حالة توقف سعر التداول على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، يومي الجمعة والسبت بجميع البنوك العاملة بالأسواق المصرية، وهذا بسبب الإجازة الأسبوعية، على أن ترجع لممارسة عملها يوم الأحد مع بداية الأسبوع الجديد.

سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء:

سعر الشراء 18.12 جنيها – سعر البيع 18.18 جنيهاً. 

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 18.0500 18.1500
مصرف ابو ظبي 18.1000 18.1700
البنك المصري الخليجي 18.0700 18.1700
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0500 18.1500
بنك القاهرة 18.0000 18.1000
بنك الاسكندرية 18.0500 18.1500
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 18.0368 18.1376
بنك مصر 17.9500 18.0500
بنك بلوم مصر 18.0500 18.1500
كريدي أجريكول 18.0700 18.1700

 

المصدر : مصر 365

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