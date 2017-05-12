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«إسكندرية للموسيقى والغناء» تحيي ذكرى وردة على مسرح أوبرا دمنهور

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«إسكندرية للموسيقى والغناء» تحيي ذكرى وردة على مسرح أوبرا دمنهور «إسكندرية للموسيقى والغناء» تحيي ذكرى وردة على مسرح أوبرا دمنهور

التحرير

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تُحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، اليوم الجمعة ذكرى الفنانة الجزائرية وردة بمسرح أوبرا دمنهور، في حفل فني تنظمه دار الأوبرا المصرية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أغاني الفنانة الراحلة وردة، ومنها " لولا الملامة _ على عيني _ اسمعوني _ طبعا أحباب _ لعبة الأيام _م سا النور والهنا _ حرمت أحبك _ لو سألوك _ مستحيل _ بتونس بيك _ العيون السود".

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ويؤدي الأغاني كلا من الفنانة "هيام محمد ويمنى حسن وشروق شريف ومروة حمدي ومنة فاضل ودعاء رجب وهبة إسماعيل وإيمان عبد الغني".

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التحرير

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