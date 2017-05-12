حساسين يُحرج محافظ بور سعيد بعد منعه موائد الرحمن: «طيب ما تعمل أنت»

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شنَّ الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على محافظ بور سعيد بعد قراره بمنع موائد الرحمن في رمضان، لعدم ذل المواطنين، قائلًا: «ده قرار غريب، ذل إيه، ده قرار مش مفهوم»، موضحًا أن بعض المواطنين ينتظرون هذا الشهر من أجل تناول الإفطار على موائد الرحمن.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج «انفراد»، على قناة «العاصمة»: «لو عامل بيشتغل باليومية ومفيش مكان يطبخ فيه، أو واحد مسافر، ومش معاه فلوس والمغرب أذن عليه في الشارع، هذه مودة ورحمة»، مشيرًا إلى أن موائد الرحمن تدل على المودة والرحمة، والمواطنون يحتسبونها ثواب في سبيل الله.

وأحرج عضو مجلس النواب، محافظ بور سعيد على الهواء: «طيب ما تعمل أنت مائدة الرحمن، على حسابك الشخصي، أنت محافظ وما شاء الله مرتبك كبير، حرام عليك، تراجع عن هذا القرار»، لافتًا إلى أن المواطنين يتنافسون في هذا الشهر الكريم الكريم على إفطار الصائمين.

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وتابع: «إنتوا مش حاسين بالغلابة، مفيهاش ذل، دول أحيانا بيسدوا الشوارع عافية عشان الناس تدخل تاكل في الموائد، ربنا هيمنع الخير عن محافظة بور سعيد».