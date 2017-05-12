صور| شوبير يناقش قانون الرياضة الجديد في نادي دمنهور

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استقبل إيهاب عبدالله، رئيس نادي ألعاب دمنهور، وأعضاء مجلس الإدارة، مساء أمس الخميس، الكابتن والإعلامي أحمد شوبير، بحضور رؤساء أندية البحيرة، ومدير منطقة البحيرة لكرة القدم، ووكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد رئيس نادي دمنهور، أنه تم مناقشة قانون الرياضة الجديد، وبحث مشاكل الأندية بالمراكز والأقاليم بالمحافظة لتوفير المساعدات المادية لهم.

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وقام "شوبير" بتفقد عدد من الأنشطة المقامة بنادي دمنهور، وحمام السباحة، والتقط الصور التذكارية مع الأعضاء والعاملين بالنادي، وقام رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بتكريمه وإهدائه درع النادي.