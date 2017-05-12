أهالى دكرنس يشيعون جثمان «شهيد الغربة» بعد أسبوعين من وفاته في السعودية

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شيع المئات من أهالي مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، جثمان الشاب أحمد عوض شتات، البالغ من العمر 34 عامًا، والمعروف إعلاميًا بـ"شهيد الغربة" والذي قتل بالسعودية منذ أسبوعين بسبب خلافات مع شخص يمني الجنسية.

وخرج الجثمان من مسجد السادات بمدينة دكرنس، واعتلت زغاريد السيدات فيما ردد المشيعيون هتاف "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وشهدت الجنازة حالات إغماء لبعض أصدقائه.

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يذكر أن أحمد عوض شتات، 34 عامًا قتل في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، بعدما طعنه شخص يمني الجنسية في منطقة الرقبة ما أدى إلى وفاته في الحال.