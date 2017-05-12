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«الحقوق الإنجابية»: مصر تحتاج تجارب الصين والمغرب لمواجهة الزيادة السكانية

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«الحقوق الإنجابية»: مصر تحتاج تجارب الصين والمغرب لمواجهة الزيادة السكانية «الحقوق الإنجابية»: مصر تحتاج تجارب الصين والمغرب لمواجهة الزيادة السكانية

التحرير

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قال الدكتور صلاح سلام، رئيس لجنة الحقوق الصحية والإنجابية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تزيد ما يقرب من 2.6 مليون نسمة كل عام، وسط أزمات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بعقد ورش عمل عديدة لمناقشة الأزمة السكانية، موضحًا أن الخطة التي تم وضعها ما بين عامي 1996 و2000 نجحت لمواجهة تلك الزيادة، ومصر فى حاجة لتكرارها.

وأضاف سلام، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن اللجنة تسعى لاتخاذ قرارات وإعداد تشريعات لمواجهة الأزمة السكانية، موضحًا إمكانية دراسة مصر لتجارب الصين والمغرب والفلبين، لاسيما وأن الزيادة السكانية تعد مفرخة للفقر والتطرف.

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وأوضح أن نحو 13% من سيدات مصر لاتصلهن خدمات تنظيم الأسرة، مشددًا على أن نسبة الزيادة السكانية السنوية زادت بشكل لافت بعد ثورة يناير، لاسيما مع سيطرة ثقافة البحث عن إنجاب الذكور لدى الشعب المصري.

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التحرير

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