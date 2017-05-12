ميكائيل أنطونيو يجدد لوست هام 4 مواسم مقبلة

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اتفق نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، أمس الخميس، مع جناحه ميكائيل أنطونيو، على تمديد عقده ليستمر في صفوف الفريق اللندني لأربعة مواسم حتى عام 2021.

وقال أنطونيو الذي سجل 9 أهداف هذا الموسم، في تصريح للصحفيين نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "استمعت بأقصى درجة ممكنة داخل هذا النادي وأنا سعيد للغاية لأنني توصلت لاتفاق لتجديد التعاقد".

وأشار اللاعب إلى أن الإصابة أبعدته عن الملاعب من أبريل الماضي، وقال "هذا العام كان أفضل بكثير من العام الماضي لأنني شاركت مع الفريق وتم استدعائي أيضا للمنتخب الإنجليزي، وهو الأمر الذي طالما حلمت به منذ صغري".

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من جانبه قال ديفيد سوليفان، أحد ملاك النادي، "ما زالت تتبقى أفضل الأعوام في مسيرة اللاعب مع النادي، ونتمنى له حظًا طيبًا واكتمال الشفاء من إصابته ليعود أقوى في العام المقبل".

يذكر أن أنطونيو، لعب في صفوف وست هام يونايتد في سبتمبر عام 2015، قادمًا من نوتنجهام فورست، أحد أندية الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، مقابل 7 مليون جنيه استرليني.